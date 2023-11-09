Минцифры не поддержало идею согласовывать с клиентом рост тарифа на сотовую связь

Для недопущения необоснованного роста тарифов достаточно мер, которые принимает ФАС, сказано в ответе замглавы ведомства Дмитрия Угнивенко на предложение депутатов фракции "Новые люди"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минцифры России не поддержало инициативу обязать операторов связи заключать дополнительные соглашения с клиентами при повышении тарифов выше индекса потребительских цен на услуги связи за предыдущий год. Для недопущения необоснованного роста тарифов достаточно мер, которые принимает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, говорится в ответе замглавы ведомства Дмитрия Угнивенко на предложение депутатов фракции "Новые люди" в Госдуме (копия есть в распоряжении ТАСС).

В октябре депутаты фракции во главе с Алексеем Нечаевым направили письмо вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко, в котором предлагали закрепить такую обязанность операторов связи в постановлении правительства. Парламентарии тогда ссылались на участившиеся случаи необоснованного повышения тарифов. Также они указали, что сейчас сведения об изменении тарифных планов публикуются на сайтах операторов, однако большинство граждан не отслеживают эту информацию и узнают о значительном повышении тарифов постфактум.

"Мероприятия, осуществляемые Федеральной антимонопольной службой, по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами требований антимонопольного законодательства являются достаточной мерой по недопущению экономически необоснованного повышения тарифов операторами связи. <…> Внесение предлагаемых изменений в постановление правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. №1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи" нецелесообразно", - указал Угнивенко.

Аналогичная позиция приведена в ответе ФАС, поступившем депутатам вместе с письмом замглавы Минцифры.