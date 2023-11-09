"Известия": Минфин не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах

В ведомстве считают, что такой законопроект создаст административный барьер для бизнесменов, передает газета

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Ведомство поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

В июле депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя в нежилых помещениях многоквартирного дома по решению общего собрания собственников.

По данным издания, Минфин уже направил проект отзыва в кабмин. Как сообщают "Известия", в ведомстве считают, что такой законопроект создаст административный барьер для бизнесменов, а собрание жильцов, получив право принимать подобные решения, может начать этим злоупотреблять.

В Минфине подчеркнули, что регионы могут защищать общественный порядок в рамках закона "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ".

Авторы законопроекта указывали на поступающие жалобы от жильцов на "наливайки" и шумные бары, где даже в будние дни гуляют до утра". Предполагалось, что изменения, согласно которым общее собрание собственников сможет принимать решения о запрете розничной продажи алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов, будут внесены в Жилищный кодекс РФ.

В ближайшее время группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, планируют внести в палату еще один законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с розничной продажей такой продукции в объектах общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.