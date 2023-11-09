Китай и США увеличат количество авиарейсов между странами с 38 до 70 в неделю

Такое решение приняли в преддверии возможной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена в Сан-Франциско

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Количество авиарейсов между Китаем и США увеличится с 38 до 70 в неделю. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Зимой и весной 2023-2024 года авиакомпании двух стран будут выполнять по 35 рейсов в неделю. Это будет способствовать устойчивому возобновлению авиасообщения между Китаем и США на основе рыночного спроса, сообщил телеканал.

Решение об увеличении рейсов было принято в преддверии возможной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско, где 15-17 ноября пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).