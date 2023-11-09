Кировская компания "Восток" и партнер из КНР запустили совместный проект

Как сообщил глава региона Александр Соколов, речь идет о производстве ферментов в биофармацевтике

НАНЬЧАН /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Кировская компания "Восток" совместно с китайским партнером запустила проект по производству ферментов в биофармацевтическом кластере. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор Кировской области Александр Соколов во время рабочего визита в город Наньчан (восточная провинция Цзянси), где 8 ноября состоялось 4-е заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы".

"Одна из наших компаний заключила соглашение с китайскими партнерами и поставила уже даже оборудование, компания называется "Восток". Она базируется в Омутнинском районе в поселке Восточный, построенном еще в Советском Союзе. Очень серьезный комбинат, который может работать по производству ферментов и по производству антибиотиков. По тому, что связано с ферментами они договорились с китайскими партнерами и на очень серьезную сумму - в миллионы долларов, поставка уже произведена", - сообщил он, уточнив, что данное предприятие будет входить в биофармацевтический кластер особой экономической зоны.

Кировская область - исторически сложившийся центр биотехнологий России. В регионе работают биофармацевтические предприятия, которые производят широкий ассортимент лекарств, педиатрические вакцины, антибиотики и ветеринарные лекарственные препараты. В целях дальнейшего развития отрасли биофармацевтики в регионе создан промышленный кластер биотехнологий, включающий в себя предприятия, научные и учебные учреждения.