Кировская область предлагает Китаю создать совместное предприятие по переработке древесины

Перспективными направлениями сотрудничества станут лесопереработка и агропромышленный комплекс, отметил губернатор региона Александр Соколов

НАНЬЧАН /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Кировская область предложила партнерам из Китая создать на территории региона совместное предприятие по переработке низкосортной древесины. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор Кировской области Александр Соколов во время рабочего визита в город Наньчан (восточная провинция Цзянси), где 8 ноября состоялось 4-е заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы".

"Наш регион богат лесом, и, соответственно, мы здесь экспортеры. При этом у нас плохо перерабатывается низкосортная древесина - осина и ниже. У китайцев это поставлено хорошо, есть хорошие технологии. Мы выступили с предложением по созданию предприятия у нас, китайские партнеры думают", - сказал он.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества с Китаем губернатор назвал агропромышленный комплекс. "Мы производим очень много молока - пятые в России. Половина молока выходит из региона как сырое молоко. Мы заинтересованы в глубокой переработке до сухого молока, сыра, а китайский рынок все больше и больше развивается в эту сторону", - отметил Соколов.

По словам губернатора, раньше в Китае очень мало потребляли молочную продукцию, однако сейчас она становится все более популярной. "Поэтому я думаю, что им тоже это интересно", - сказал губернатор, добавив, что Кировская область может быть и логистическим хабом, учитывая хорошую транспортную инфраструктуру, что также может заинтересовать потенциальных партнеров из Китая.