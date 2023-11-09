В Positive Technologies отметили, что хакеры стали чаще использовать PDF-файлы для фишинга

Как добавили в компании, применение вредоносных файлов с расширением .pdf выросло в пять раз с начала года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники стали чаще использовать файлы с расширением .pdf для фишинговых атак, говорится в обзоре актуальных киберугроз за III квартал 2023 года от Positive Technologies (есть в распоряжении ТАСС).

Ссылаясь на различные исследования, в компании заметили, что применение вредоносных PDF-файлов выросло в пять раз с начала года. Вложения этого формата заняли первое место среди всех форматов для распространения вредоносов на протяжении всего III квартала. Хакеры, как было замечено, встраивали в PDF-файлы вредоносные ссылки, часто маскируя их с помощью QR-кодов.

Формат переносимых документов, или PDF, являет собой универсальный файловый формат. Он был разработан компанией Adobe в 1990-х годах и позволяет сохранять изображения, шрифты и макет исходного документа независимо от того, где был создан сам документ.