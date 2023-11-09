Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о центре промкооперации "Центральная Азия"

Соглашение подписали на полях проходящего в Ташкенте 16-го саммита Организации экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /ТАСС/. Узбекистан и Казахстан подписали межправсоглашение о регулировании деятельности международного центра промкооперации "Центральная Азия". Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, торговли и промышленности Узбекистана.

"На полях проходящего в Ташкенте 16-го саммита Организации экономического сотрудничества подписано Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, "к задачам центра относятся создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей и международных цепочек добавленной стоимости, повышение эффективности использования производственной базы приграничных территорий, оптимизация процессов производства, модернизация и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на территории центра".

Организация экономического сотрудничества - региональная межгосударственные экономическая структура в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистаню Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Организация создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией, штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.