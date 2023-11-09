В Челябинской области инвестиции в ЖКХ выросли за год вдвое

Они достигли 23 млрд рублей, сообщил заместитель губернатора Сергей Шаль

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в жилищно-коммунальную сферу Челябинской области выросли за год вдвое, до 23 млрд рублей. Этого удалось добиться в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов, сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль во время панельной дискуссии "Взаимодействие бизнеса и ресурсоснабжающих организаций" на Русском экономическом форуме.

"Хочу сказать про инвестиции. У нас на сегодня, в 2023 году, в ЖКХ Челябинской области суммарно с учетом всех источников - 23 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Это стало возможным за счет новых кредитных ресурсов. Мы для привлечения средств используем все инструменты. Например, инфраструктурный бюджет кредит, средства из которого идут на развитие на метротрам, обновление трамваев, троллейбусов. Это казначейские кредиты, это программа модернизации коммунальной инфраструктуры", - сказал Шаль.

Он также отметил, что средства, в частности, идут на создание интерактивной карты газоснабжения. "Сейчас мы ведем ее наполнение. Планируется, что в 2024 году она будет доступна в интерактивном режиме для жителей региона. Также на ней планируется разместить сети тепло- и водоснабжения", - отметил он.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.