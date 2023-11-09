ВТБ счел невозможным предоставить VTB Europe право пользоваться своим брендом

Как отметили в кредитной организации, в апреле 2022 года власти Германии незаконно установили контроль над VTB Europe

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. ВТБ на фоне незаконных действий властей Германии счел невозможным предоставить VTB Europe право продолжить пользоваться брендом, сообщила пресс-служба российского госбанка.

"В апреле 2022 года власти Германии незаконно установили контроль над VTB Bank (Europe) и по политическим мотивам запретили банку ВТБ реализовывать права акционера. В этой ситуации мы сочли невозможным удовлетворить просьбу VTB Europe предоставить им право продолжить пользоваться логотипом и брендом ВТБ. Сторонняя финансовая организация, за деятельность которой мы не несем ответственности, не имеет права использовать имя и репутацию банка ВТБ", - отметили в банке.

Ранее агентство Reuters сообщило, что расположенное во Франкфурте-на-Майне европейское подразделение российского банка ВТБ сменит название с VTB Bank Europe на Ost-West Handeslbank. По его данным, причиной таких изменений стало то, что петербургская штаб-квартира ВТБ ответила отказом на запрос руководства подразделения разрешения на продолжение деятельности под прежним названием.

После начала Россией спецоперации на Украине вкладчики VTB Bank Europe в значительной степени вывели свои средства, а банк перешел под управление немецких регулирующих органов. Тем не менее, ВТБ по-прежнему официально владеет европейским подразделением, отмечает агентство.