Число пользователей Whoosh за 10 месяцев выросло на 70%

Оно составило 20 млн

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Число пользователей кикшерингового сервиса Whoosh за 10 месяцев 2023 года выросло на 69% и составило 20 млн. Об этом говорится в операционных результатах сервиса.

"В сервисе зарегистрировано 20 млн аккаунтов; год назад их было 11,8 млн - рост на 69%", - сказано в документе.

Количество поездок за этот же период составило около 99 млн и выросло на 89% по сравнению с 10 месяцами 2022 года. Среднее число поездок на одного активного пользователя за 10 месяцев 2023 года выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 14,5.

Парк сервиса вырос на 81,7% за отчетный период и составил 148,6 тыс. средств индивидуальной мобильности. География присутствия Whoosh на конец октября 2023 года, согласно представленным данным, расширилась до 53 городов против 40 год назад.