9 ноября, 07:00

ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В частности, в рекламе утверждалось, что "Альфа-банк - лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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"В ФАС России поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе кредита АО "Альфа-банк", которая транслировалась в эфире телеканала "Матч ТВ". В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в рекламе утверждалось, что "Альфа-банк - лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb".

"Однако она не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта Альфа-банка с продуктами других банков", - подчеркнули в ФАС.

Согласно закону о рекламе, если реклама кредита или займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, определяющие полную стоимость продукта.

Антимонопольное ведомство возбудило дело о нарушении закона о рекламе. "В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении ФАС. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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