Выручка VK по МСФО за девять месяцев выросла на 37%

Она составила 90,3 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Выручка холдинга VK по итогам января - сентября 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 37% - до 90,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании за третий квартал 2023 года возросла на 37% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, до 33 млрд рублей.

Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка от которой увеличилась на 47% по сравнению с девятью месяцами 2022 года и достигла 55,4 млрд рублей. Также на 46% выросли доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса, наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей.

По данным компании, на конец сентября 2023 года доля пользователей сервисов VK превышает 95% месячной аудитории российского сегмента интернета. Также за девять месяцев 2023 года средняя дневная аудитория сервисов VK выросла на 16% в годовом сравнении и составила 76 млн пользователей. "За девять месяцев 2023 года пользователи провели на 8% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель Time spent составил в среднем 3,4 млрд минут в день", - добавили в VK.

Выручка по сегментам

За январь - сентябрь 2023 года выручка сегмента "Социальные сети и контентные сервисы" выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 71,3 млрд рублей. В компании отмечают, что основными драйверами роста выручки стали рост социальной сети "ВКонтакте" и приобретение платформы "Дзен" в сентябре 2022 года. В свою очередь, рост выручки "ВКонтакте" составил 22% за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Выручка сегмента "Образовательные технологии" за отчетный период выросла на 38% и достигла 11,1 млрд рублей благодаря увеличению спроса на курсы образовательных платформ и консолидации онлайн-платформы для школьников "Учи.ру".

Сегмент "Технологии для бизнеса" показал рост выручки на 63%, до 4,8 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2023 года, а ключевым драйвером роста стали коммуникационные сервисы VK WorkSpace, выручка которых возросла в 2,5 раза в сравнении за год, и облачные сервисы платформы VK Cloud, выручка которых увеличилась на 58%.

Сегмент "Новые бизнес-направления" находится в активной инвестиционной фазе. Так, на конец сентября 2023 года в VK Play было зарегистрировано 33,7 млн аккаунтов, а средняя месячная аудитория проекта за девять месяцев 2023 года составила 13,6 млн пользователей. Средняя месячная аудитория RuStore за девять месяцев 2023 года составила 12,1 млн пользователей, а средняя месячная аудитория магазина приложений в третьем квартале 2023 года равнялась 16 млн пользователей. За девять месяцев 2023 года VK продала в два раза больше умных устройств конечным пользователям, чем за аналогичный период годом ранее.