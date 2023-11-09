Российский рынок акций в начале торгов слабо снижается

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение на 0,26%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует слабую отрицательную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 241,5 пункта (-0,12%), долларовый индекс РТС составлял 1 110,03 пункта (-0,27%).

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение на 0,26%, до 3 237,01 пункта, индекс РТС опустился на 0,29%, до отметки 1 109,76 пункта.

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 91,93 рубля (-0,09%), евро находился на уровне 98,45 рубля (-0,06%). Курс юаня снижался на 0,20%, до 12,599 рубля.