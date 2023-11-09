"Южуралзолото" планирует провести IPO на Мосбирже

В ЮГК отметили, что привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) намерена провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении золотодобытчика.

В рамках IPO инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 5% от акционерного капитала компании. Кроме того, в ходе IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера предложения. "Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов", - добавили в ЮГК.

Предложение будет состоять исключительно из дополнительной эмиссии акций компании. Таким образом, привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки, уточнили в ЮГК.

Там также добавили, что никто из существующих акционеров компании не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. Компания рассматривает возможность завершения предложения акций до конца ноября 2023 года. При этом компания и ее основной акционер примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO.

"В 2023 году компания завершила масштабную программу капитальных инвестиций. В связи с этим менеджмент работает над новой дивидендной политикой, которая в большей степени будет соответствовать текущему инвестиционному циклу бизнеса. В частности, приоритетная задача планируемой дивидендной политики - начать выплачивать акционерам компании не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО с периодичностью выплаты дважды в год", - приводятся в сообщении слова президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова. Он добавил, что IPO является логичным этапом развития ЮГК и позволит снизить долговую нагрузку компании, а также диверсифицировать структуру акционеров.

"Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) - крупнейший акционер Petropavlovsk, владеет около 29,19% акций золотодобытчика. Выручка ЮГК в 2022 году снизилась на 3,4% и составила 29,91 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась в 3,5 раза, до 2,31 млрд рублей.