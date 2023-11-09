9 ноября, 07:08

"Союзмолоко" прогнозирует рост себестоимости производства молока на 10-15% в 2023 году

Это связано с повышением ключевой ставки Центробанка и слабой позицией рубля, отметил гендиректор "Союзмолока" Артем Белов

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Себестоимость производства сырого молока вырастет до конца года на 10-15% в связи с ростом ключевой ставки Банка России и слабой позицией рубля. С таким прогнозом выступил на Сибирской аграрной неделе в Новосибирске генеральный директор национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов.

"По нашим прогнозам, до конца года себестоимость <…> может увеличиться от 10 до 15 %. Это очень существенно. Если себестоимость в среднем будем брать по производству молока порядка 28-30 рублей, то это порядка 3-4 рублей - то, что может съесть от прироста цены только рост себестоимости", - сказал Белов.

Рост себестоимости на переработку сырого молока составит от 8 до 12% в зависимости от продуктовой категории, считает он.

Белов пояснил, что основными факторами повышения цен являются рост ключевой ставки ЦБ, слабая позиция рубля по отношению к доллару, рост зарплат сотрудников сельскохозяйственной отрасли, рост цен на горючесмазочные материалы и электроэнергию. "Еще одна составляющая - это резкое ослабление рубля. Сейчас рубль немножко укрепляется, но в целом его динамика в течение этого года была однозначна, рубль по отношению к доллару слабел. У нас до сих пор достаточно высокая доля валютной составляющей в себестоимости как в сырье, так и в переработке - это и оборудование, и запчасти, многие ветеринарные препараты, упаковка", - сказал Белов. 

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