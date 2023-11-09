ТПП предложила ввести единую систему цифрового учета газовых баллонов

Она поможет безопаснее развивать в стране социальную газификацию, отметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Единая система цифрового учета газовых баллонов необходима в России, это поможет безопаснее развивать в стране социальную газификацию. Об этом сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Для обеспечения безопасности при развитии альтернативной газификации необходимо внедрить единую систему цифрового учета газовых баллонов с момента производства до момента утилизации, а также - цифровой контроль движения газовых баллонов от производителя до потребителя", - сказал он.

По словам Катырина, с прошлого года программа социальной газификации стала бессрочной и распространилась на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ. В то же время складывается ситуация, при которой технически возможная догазификация не охватывает несколько миллионов квартир и домовладений, находящихся вдали от единой системы газоснабжения (ЕСГ). Перспектива газификации таких домовладений может составить не менее 10-20 лет, указал он.

"Имеющий большую остроту и актуальность вопрос газификации населенных пунктов, удаленных от ЕСГ, может быть решен путем развития альтернативной газификации с использованием сжиженного углеводородного газа, компримированного природного газа, сжиженного природного газа", - пояснил глава ТПП РФ.

Он добавил, что такое предложение подготовлено Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Катырин считает, что инициативу надо учесть при реализации программы газификации всех регионов к 2030 году.