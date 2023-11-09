Набиуллина: дальнейший рост экономики требует повышения производительности труда

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Экономика РФ практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы, сейчас ситуация с кадрами довольно острая. Для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше - это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень - машиностроение, химическая промышленность. <…> Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда", - сказала она.