9 ноября, 07:16,
обновлено 9 ноября, 07:31

Набиуллина: летнее ослабление рубля отражало внутреннее инфляционное давление

Как отметила глава ЦБ, денежно-кредитная-политика обеспечит и стабилизацию курса отечественной валюты

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ослабление курса рубля летом 2023 года преимущественно отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление, а не изменения внешних условий. Об этом заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Читайте также
Мнение
В интересах российской экономики — сильный рубль

"То ослабление рубля, которое началось в июле-августе, не было сдвигом в ответ на то, что изменились внешние условия. Оно отражало во многом устойчивое внутреннее инфляционное давление. Количество рублей, которое претендует на тот же самый объем долларов, юаней, евро и другой валюты, выросло - и выросло, в том числе, благодаря высокой кредитной активности", - сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что денежно-кредитная-политика, направленная на поддержание низкой инфляции, обеспечит и стабилизацию курса отечественной валюты.

"Она [денежно-кредитная политика] предотвращает то, что можно назвать самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали. Это опасное явление, происходящее в странах, где процентные ставки долго поддерживаются ниже инфляции, и там начинается спираль - одновременно инфляционная и девальвационная", - добавила Набиуллина. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация