Набиуллина: летнее ослабление рубля отражало внутреннее инфляционное давление

Как отметила глава ЦБ, денежно-кредитная-политика обеспечит и стабилизацию курса отечественной валюты

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ослабление курса рубля летом 2023 года преимущественно отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление, а не изменения внешних условий. Об этом заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"То ослабление рубля, которое началось в июле-августе, не было сдвигом в ответ на то, что изменились внешние условия. Оно отражало во многом устойчивое внутреннее инфляционное давление. Количество рублей, которое претендует на тот же самый объем долларов, юаней, евро и другой валюты, выросло - и выросло, в том числе, благодаря высокой кредитной активности", - сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что денежно-кредитная-политика, направленная на поддержание низкой инфляции, обеспечит и стабилизацию курса отечественной валюты.

"Она [денежно-кредитная политика] предотвращает то, что можно назвать самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали. Это опасное явление, происходящее в странах, где процентные ставки долго поддерживаются ниже инфляции, и там начинается спираль - одновременно инфляционная и девальвационная", - добавила Набиуллина.