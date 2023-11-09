Кабмин утвердил правила определения малых технологических компаний

Претендовать на статус МТК смогут организации с выручкой до 4 млрд рублей, работающие в приоритетных отраслях, включая сельское хозяйство, деятельность в области информации и связи, туризм, образование и здравоохранение

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российское правительство утвердило порядок отнесения технологических компаний к малым технологическим компаниям (МТК), которые будут включаться в специальный реестр и смогут рассчитывать на адресные меры господдержки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, претендовать на статус МТК смогут организации с выручкой до 4 млрд рублей, работающие в приоритетных отраслях, включая сельское хозяйство, деятельность в области информации и связи, туризм, образование и здравоохранение. Всего для таких компаний предусмотрено более 90 видов экономической деятельности.

В зависимости от объема выручки за предшествующий календарный год МТК будут подразделяться на стартапы с минимальным показателем выручки (не более 1 млн рублей), стартапы (от 1 до 300 млн рублей), ранние компании (от 300 млн до 2 млрд рублей) и зрелые компании (от 2 млрд до 4 млрд рублей).

Определять статус малых технологических компаний будут специальные центры экспертизы на основании проверки соответствия объема выручки, основного вида экономической деятельности, уровня научно-технического потенциала, а также оценки возможностей компании по созданию инновационных технологий.

Подписанный документ - это часть комплекса мер, принимаемых государством для развития и поддержки малых технологических компаний. Закон, определяющий правовые основы деятельности таких организаций, был принят в августе 2023 года.