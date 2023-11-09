9 ноября, 07:25,
обновлено 9 ноября, 07:36

ЦБ будет поддерживать жесткую ДКП для возвращения инфляции к 4%

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ЦБ будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Банк России будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) в течение нескольких кварталов для возвращения инфляции к цели в 4% к концу 2024 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года, нам придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов, темпы роста кредитования замедлятся, но, хочу подчеркнуть, в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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