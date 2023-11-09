Суд оштрафовал биржу Coinbase за отказ локализовать данные россиян в РФ

Сумма штрафа составляет 1 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал криптовалютную биржу Coinbase на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке № 422, где было принято это решение.

"Компания Coinbase Ireland Limited признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - сказали в суде.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных россиян локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.