Парламентарий Союзного государства заявил о скорой отмене роуминга в рамках СГ

Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, информационным технологиям и связи Геннадий Давыдько отметил, что пока надо за него "копеечки платить"

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Роуминг внутри Союзного государства Белоруссии и России со временем отменится, но пока нужно за него "копеечки платить". Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, информационным технологиям и связи Геннадий Давыдько.

"Интеграция у нас идет стремительно, очень мощно, это (роуминг - прим. ТАСС) отменится со временем. Но пока необходимо эти вот копеечки как-то платить. Это несущественно и по большому счету не влияет ни на какие бюджеты вещающих компаний, ни на бюджеты отдельного человека", - сказал он перед началом проходящего в Минске заседания комиссии.

По мнению Давыдько, отмена роуминга в СГ - "это ничтожный на самом деле вопрос". Он не совсем решен, половинчато. Тем не менее есть удешевление роуминга. Все стало намного дешевле", - добавил парламентарий. "Все равно все чего-то стоит, и нельзя из кармана налогоплательщика вытаскивать лишние деньги. Поэтому там остался люфт, очень маленький, который все-таки надо оплачивать", - отметил Давыдько.

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в середине июня заявил о том, что Минск и Москва продолжат работать над удешевлением роуминга в Союзном государстве. При этом он отмечал, что тема роуминга "отраслевая, но где-то, может, даже с политическим уже подтекстом".

С 1 апреля 2022 года вступило в силу решение об отмене на территории Союзного государства платы за входящие звонки для российских и белорусских абонентов. Россия и Белоруссия шли к отмене роуминга с 2017 года. Снижение стоимости звонков, СМС-сообщений и интернет-трафика на территории СГ началось в ноябре 2020 года в тестовом режиме. В августе 2021 года Москва и Минск договорились о начале применения комфортных сниженных тарифов для роуминговых абонентов двух стран на постоянной основе с сентября того же года. В середине января 2023 года первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач сообщил, что число голосовых вызовов в роуминге на территории Союзного государства после отмены платы за входящие звонки выросло вдвое.