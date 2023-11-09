Суд оштрафовал ассоциацию дайвинга AIDA за отказ локализовать данные россиян

Сумма штрафа составила 1 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал международную ассоциацию дайвинга AIDA International на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке №422, где было принято это решение.

"Суд признал виновной компанию AIDA International по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации) и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - сказали в суде. Представители компании и Роскомнадзора, который составил протокол об административном правонарушении, в суд не явились. Решение было вынесено без их участия.

AIDA International - международная ассоциация развития ныряния на задержке дыхания. Организация основана в 1992 году и занимается регистрацией рекордов, организацией соревнований и разработкой стандартов обучения в области дайвинга. Компания зарегистрирована в Цюрихе и имеет представительства в России, Италии и на Украине.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных россиян локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.