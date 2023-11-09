Форум этики в сфере ИИ состоится 16 ноября

В частности, в рамках форума участники обсудят взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта и влияние ИИ на развитие современного общества

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Форум этики в сфере искусственного интеллекта: Поколение GPT. Красные линИИ" пройдет 16 ноября в пресс-центре ТАСС. Мероприятие откроется пленарной дискуссией "Поколение GPT: Красные линии развития искусственного интеллекта" и церемонией присоединения новых организаций к Кодексу этики ИИ.

Как отметила начальник Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, за два года число подписантов кодекса значительно возросло и сейчас составляет более 270 организаций и органов государственной власти. По ее словам, это "стало хорошим показателем формирования безопасной и доверительной среды развития технологий".

В рамках форума участники обсудят взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта, влияние ИИ на развитие современного общества, стратегию продвижения этики ИИ в глобальной перспективе, обеспечение приватности и безопасности человека в эру зависимости от технологий, вопросы баланса правового, этического и технического регулирования, а также применение этических принципов в работе исследовательских центров в сфере ИИ.

"В последнее время громким прорывом в области развития искусственного интеллекта стало использование решений на основе генеративного ИИ, что и нашло отражение в названии форума в этом году. При этом такие технологии стали источником рисков этического характера. Уверен, что форум позволит представителям экспертного, научного и делового сообщества обменяться опытом и выработать меры по предотвращению новых угроз для защиты интересов человека", - рассказал директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Сергей Наквасин.

На итоговой стратегической сессии форума будет сформирован актуальный комплекс инициатив по совершенствованию этического и нормативного регулирования ИИ в России. По словам замминистра экономического развития Максима Колесникова, этот перечень предложат для включения в обновленную Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года и в Кодекс этики.