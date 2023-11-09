"Яндекс Такси" обновил политику безопасности, раскрыв сроки отстранения водителей

За опасное вождение и нарушение правил работы с заказами водителя отстранят на срок до семи дней

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Яндекс Такси" дополнил политику безопасности, которая содержит меры и инструменты для контроля надежности поездки. Теперь водители будут получать предупреждения о нарушениях с детальным описанием проблемы, сообщили ТАСС в компании. Кроме того, компания раскрыла сроки отстранения водителей при различных нарушениях.

"Сохраняя конфиденциальность всех участников поездки, мы максимально конкретизировали причины решений, которые принимает сервис в случае, если водитель регулярно нарушает стандарты безопасности. Так, мы обязательно сообщаем водителям о зафиксированных эпизодах неаккуратного вождения, превышениях скорости, замеченных пользователями неисправностях автомобиля, запахе в салоне и других подобных событиях на заказе", - рассказали в пресс-службе "Яндекс Такси".

Если водитель регулярно нарушает правила и не реагирует на предупреждения, его временно отстранят от сервиса. В дополненной политике безопасности компания также раскрыла сроки блокировок: за опасное вождение и нарушение правил работы с заказами водителя отстранят на срок от 1 до 7 дней, если автомобиль отличается от заявленного или пользователи регулярно жалуются на нарушения стандартов сервиса в поездке - на 30 дней, при использовании поддельных документов - на 60 дней. Блокировка за вмешательство в работу сервиса может длиться до 100 дней, за снижение рейтинга ниже уровня, открывающего доступ к заказам, - до 180 дней, при передачи аккаунта третьим лицам водителя отстранят на год.

"В исключительных случаях, критичных для безопасности - например, за угрозы насилием или более серьезные нарушения, водитель может получить бессрочное ограничение доступа к сервису", - говорится в сообщении компании.