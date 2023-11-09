Продажи пива в РФ в III квартале 2023 года выросли более чем на 3%

Наиболее популярным у россиян является пиво со средней крепостью в 3-6%, говорится в совместном исследовании Ассоциации производителей пива, солода и напитков и NielsenIQ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Продажи пива в России в III квартале 2023 года выросли более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации производителей пива, солода и напитков и NielsenIQ.

"В III квартале продажи пива в натуральном выражении увеличились на 3,4%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что наиболее популярным у россиян является пиво со средней крепостью в 3-6%, которое по итогам трех кварталов 2023 года занимает 85% рынка.

По данным исследования, с января по сентябрь 2023 года продажи безалкогольного пива выросли на 7,9%, продажи безалкогольных напитков - на 4,2%. Наиболее динамичный рост показали энергетические напитки, прибавив за три квартала 2023 года 26% в натуральном выражении.

Что касается наиболее растущих сегментов пивоваренного рынка, самую активную динамику продемонстрировали категории крепкого и безалкогольного пива, показав за три квартала рост на 8,1% и 7,9% соответственно.

В исследовании также указывается, что по итогам девяти месяцев 2023 года пиво в пластиковых бутылках занимает 36% рынка. Доли пива в банках и стеклянных бутылках составляют 31% и 25% рынка соответственно. Доля пива в кегах составляет 8% в структуре продаж.