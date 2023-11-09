Путин заявил о расширении использования нацвалют между РФ и Казахстаном

По словам президента России, за январь - август встречная торговля прибавила еще 7%

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

"За январь - август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что товарооборот с Казахстаном в 2022 году увеличился более чем на 10%. "По нашей статистике, [до] $28,2 млрд", - добавил Путин.

"Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем российских капиталовложений чуть меньше, чуть скромнее. По нашим оценкам - чуть больше $17 млрд. Но в принципе это хорошая цифра и хорошая тенденция. Казахстанских [капиталовложений] в России, по нашим данным, $4,6 млрд", - продолжил российский лидер.

Также он обратил внимание, что в различных казахстанских регионах действует порядка 6 тыс. деловых структур с российским капиталом, а общая стоимость реализуемых и планируемых к реализации совместных проектов оценивается в $36,5 млрд. "Такая внушительная цифра для наших экономик", - подчеркнул Путин.