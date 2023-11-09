Набиуллина считает нужным снижать ключевую ставку на базе низкой инфляции

Председатель Центробанка отметила, что в России остается недоиспользованным рынок капитала, который необходимо развивать для привлечения инвестиций в экономику

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Снижать ключевую ставку необходимо на базе низкой инфляции, поскольку в противном случае в экономику будет невозможно привлечь "длинные" деньги. Об этом заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нужны "длинные" деньги. А они бывают достаточно дешевыми не из-за того, что у нас ключевая ставка низкая, а когда инфляция низкая. Потому что если даже, предположим, мы бы снизили ключевую ставку, а инфляция останется высокой, то "длинные" деньги банки не дадут. Потому что они будут ориентироваться на инфляцию и ожидания инфляции. Поэтому нам очень важно не просто снизить ключевую ставку, а снизить ключевую ставку на базе низкой инфляции. Именно тогда и появятся эти "длинные" деньги " - сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что в России остается недоиспользованным рынок капитала, который необходимо развивать для привлечения инвестиций в экономику.

"Мы видим у нас эмитенты, предприятия, не готовы выходить на рынок. Надо раскрывать информацию, платить дивиденды, корпоративное управление. Но это то, чем надо заниматься, потому что нам нужны в стране инвестиции прежде всего, не столько долговые деньги. Закредитованность для компаний - это тоже риск, когда у них огромная долговая нагрузка. Нам нужны инвестиции, а инвестиции - это рынок капитала. Деньги есть, граждане готовы вкладывать, но это должно быть двустороннее движение", - пояснила Набиуллина.