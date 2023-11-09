Путин заявил, что Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Урожай пшеницы в России в текущем году очень хороший, страна сможет удержать первое место в мире по ее экспорту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"У нас в этом году в России очень хороший урожай пшеницы. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн, и мы уверенно удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара - пшеницы", - сказал глава российского государства.