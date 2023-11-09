В Минфине заявили, что в "обмене" замороженными активами участвуют брокеры

Как отметили в ведомстве, указ президента Владимира Путина создает законодательные возможности для проведения "обмена"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Организация "обмена" замороженными активами предусматривает участие в нем брокеров и других участников рынка ценных бумаг, а не самого государства. Указ президента РФ Владимира Путина создает законодательные возможности для проведения "обмена", сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"Указ президента РФ создает законодательные возможности для проведения "обмена" замороженными активами, в организации самого обмена государство участвовать не будет. В нем будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг. Механизм будет являться полностью добровольным для всех участников рынка. В указе речь идет об использовании средств иностранных инвесторов на счетах типа "С", - отметили в пресс-службе.

Об указе

Путин 8 ноября подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов можно "обменять" на замороженные активы россиян.

Указ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат россиянам, иностранцам, в том числе из недружественных стран, за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа "С" в России. При этом пока речь идет об "обмене" активов в объеме до 100 тыс. рублей на инвестора. Условия проведения торгов по совершению соответствующих сделок будут устанавливаться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Указ вступил в силу со дня подписания.

Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, на сегодняшний день у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 трлн рублей. Российские власти предлагают начать "обменивать" их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".

Как поясняли ТАСС в Центробанке, сначала будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Их замороженные активы - это, как правило, вложения в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С". Участие в этом процессе будет добровольным. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.