В ЦБ надеются, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги на СПБ бирже

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Банк России надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги на СПБ бирже до 31 января 2024 года. Анализ наложенных на площадку санкций еще ведется участниками финрынка и ЦБ, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Сейчас, с учетом принятого решения, вы знаете, что там есть определенный отлагательный период, который длится до конца января. <…> В принципе, все, кто хотят <…>, смогут продать с учетом соответствующих сроков. Мы на это надеемся, но соответствующий анализ еще проводится", - сказал он в кулуарах Finopolis.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. Позднее в опубликованной Министерством финансов США генеральной лицензии было сказано, что возможность совершения ряда отдельных операций с СПБ биржей было продлено до 31 января 2024 года.

Мамута также добавил, что СПБ биржа и ЦБ анализируют последствия санкций в отношении торговой площадки. "Сейчас в первую очередь СПБ биржа и мы в определенной степени анализируем последствия принятых решений. Пока, благодаря тому, что СПБ биржа все это время продолжала работать, многие инвесторы успели спокойно выйти из иностранных бумаг", - также рассказал он.

2 ноября СПБ биржа приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами, а 6 ноября сообщила, что проводит комплаенс-процедуры, поэтому торги иностранными бумагами возобновятся не ранее, чем через 7 рабочих дней.

Сердюков, который сменит Романа Горюнова на посту главы СПБ биржи, также заявлял, что площадка будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.