В "Транснефти" заявили о штатной работе трубопровода после обнаружения СВУ

Cпецслужбы проводят следственные мероприятия, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Нефтепродуктопровод "Ярославль - Приморск - 2" работает штатно после обезвреживания самодельного взрывного устройства (СВУ), обнаруженного накануне в охранной зоне трубопровода. Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в ответ на запрос ТАСС.

"Вчера в 12:40 мск патрульной группой управления безопасности ООО "Транснефть - Балтика" в ходе планового обхода в охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода "Ярославль - Приморск - 2" был обнаружен предмет, впоследствии оказавшийся самодельным взрывным устройством. Оперативно прибывшие специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обезвредили взрывное устройство на месте", - сказал он.

Сейчас спецслужбы проводят следственные мероприятия, а нефтепродуктопровод работает в штатном режиме, добавил Демин.

Ранее сегодня Telegram-канал Shot сообщил, что подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль - Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района Ленинградской области.