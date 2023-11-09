Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки в 2023 году

При этом, как отметила глава Банка России, в 2024 году регулятор начнет снижать ставку

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает еще одного повышения ключевой ставки в 2023 году. Об этом она заявила, выступая на заседании в Госдуме.

"Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом по мере снижения инфляции мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку", - сказала она.

Ранее ЦБ пояснял, что снижение годовой инфляции весной 2024 года будет происходить по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок.

Совет директоров Банка России на заседании в октябре повысил ключевую ставку сразу на 2 проц. пункта, до 15% годовых, указав на значительное усиление текущего инфляционного давления. В октябре ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% ранее. По оценкам регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.