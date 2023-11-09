Путин: на форуме регионов РФ и Казахстана будут заключены соглашения на $100 млн

Президент России обратил внимание, что внушительная договорно-правовая база регионального взаимодействия постоянно расширяется, включает в том числе более 60 соглашений между правительствами регионов двух стран

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Соглашения на общую сумму порядка $100 млн планируется подписать на XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума.

"Насколько я знаю, к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка $100 млн. Это наглядно демонстрирует, как успешно развиваются российско-казахстанские экономические связи", - сказал Путин.

В целом он обратил внимание, что внушительная договорно-правовая база регионального взаимодействия постоянно расширяется, включает в том числе более 60 соглашений между правительствами регионов двух стран.

Российский лидер назвал важным, что на форуме, проходящем в Костанае, собрались представители более 30 регионов стран. "Именно те, кто на повседневной основе занимается практическими аспектами развития всего комплекса наших отношений: в политике, экономике, гуманитарной сфере", - подчеркнул Путин.

По его словам, сотрудничество по линии регионов продолжает углубляться, вовлекать новых участников, наполняться конкретным содержанием. "На данный момент 76 российских регионов установили прямые партнерские связи с казахстанскими областями", - отметил президент РФ.