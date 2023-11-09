9 ноября, 08:38

ВБРР, "БЖФ-банк" и "Фора-банк" опровергли сообщения о приостановке выплат по депозитам

Кредитные организации отметили, что они продолжают свою деятельность в обычном режиме

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Утром на сайтах банков ВБРР, "БЖФ-банк" и "Фора-банк" появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентов, позже сообщения удалили, пресс-службы кредитных организаций приостановку выплат опровергли.

"Информация, опубликованная несколькими интернет-ресурсами о заморозке вкладов физических лиц, не соответствует действительности. Банк работает в штатном режиме и полностью выполняет свои обязательства перед клиентами. Сайт ВБРР подвергся хакерской атаке наряду с еще несколькими банками. Последствия вторжения на сайт банка оперативно устранены", - говорится в сообщении ВБРР.

"БЖФ-банк" и "Фора-банк", в свою очередь, сообщили, что информация, касающаяся остановки выплат по вкладам и счетам физических лиц, ранее размещенная на сайтах банков, является недействительной и не имеет юридической силы. Кредитные организации подчеркнули, что они продолжают свою деятельность в обычном режиме. 

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