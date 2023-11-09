9 ноября, 08:53
Палестино-израильский конфликт

Иордания направит на Западный берег 30 тыс. тонн зерна

Министр промышленности, торговли и продовольствия королевства Юсеф аш-Шамали заявил, что эта помощь будет поступать партиями

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Иордания поставит на Западный берег реки Иордан 30 тыс. тонн пшеницы и зерна в качестве гуманитарной помощи для палестинского народа.

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Об этом сообщило агентство Ammon News со ссылкой на министра промышленности, торговли и продовольствия королевства Юсефа аш-Шамали.

Выступая на пресс-конференции, аш-Шамали заявил, что эта помощь будет поступать на Западный берег реки Иордан партиями, в четверг будет отправлено 10 грузовиков. Министр уточнил, что палестинцы сами будут заниматься распределением помощи. "Мы продолжим поддерживать братьев в Палестине в ходе продолжающейся войны в секторе Газа. Это меньшее, что мы можем предложить", - добавил он. 

Теги:
ИорданияПалестино-израильский конфликт
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