Иордания направит на Западный берег 30 тыс. тонн зерна

Министр промышленности, торговли и продовольствия королевства Юсеф аш-Шамали заявил, что эта помощь будет поступать партиями

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Иордания поставит на Западный берег реки Иордан 30 тыс. тонн пшеницы и зерна в качестве гуманитарной помощи для палестинского народа.

Об этом сообщило агентство Ammon News со ссылкой на министра промышленности, торговли и продовольствия королевства Юсефа аш-Шамали.

Выступая на пресс-конференции, аш-Шамали заявил, что эта помощь будет поступать на Западный берег реки Иордан партиями, в четверг будет отправлено 10 грузовиков. Министр уточнил, что палестинцы сами будут заниматься распределением помощи. "Мы продолжим поддерживать братьев в Палестине в ходе продолжающейся войны в секторе Газа. Это меньшее, что мы можем предложить", - добавил он.