Путин: Россия и Казахстан в АПК обеспечивают себя и продолжат помогать партнерам

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан в нынешних условиях могут обеспечить свои потребности в АПК и продолжат помогать странам-партнерам, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Он напомнил, что продовольствие является основой любого общества и государства в целом. "У нас очень хороший потенциал с учетом того, что происходит в мире. Имею в виду прежде всего даже не конфликты, а то, что происходит в области развития, демографического развития. Имею в виду наш огромный сельхозпотенциал, у нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам в мире, на мировых глобальных рынках. Что мы, собственно говоря, и делаем", - подчеркнул Путин.

Президент РФ напомнил, что сегодня в Костанае проходит Форум межрегионального сотрудничества стран. "Тема выбрана очень важная, что такое сельское хозяйство объяснять никому не нужно", - отметил он.