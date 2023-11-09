Путин заявил, что страны ЕАЭС сообща формируют общие товарные рынки

Как отметил президент, государства - участники Евразийского экономического союза вместе выстраивают общесоюзные производственные технологические цепочки

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Государства - участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вместе выстраивают общесоюзные производственные технологические цепочки, формируют общие товарные рынки, в том числе и сельскохозяйственные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Страны - участницы ЕАЭС сообща работают над формированием общих товарных - в том числе и сельскохозяйственных - рынков, выстраиванием общесоюзных производственных технологических цепочек, прилагают активные усилия по импортозамещению, цифровизации взаимной торговли", - сказал глава российского государства.

По его словам, интеграционные процессы внутри ЕАЭС содействуют в том числе и укреплению межрегионального сотрудничества Москвы и Астаны.

В целом же, подчеркнул Путин, по большинству сельхозтоваров ЕАЭС уже фактически достиг уровня самообеспечения. "Наше объединение занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы", - заметил он, обращаясь к участникам встречи. "То же самое происходит и в области картофеля, животноводческой продукции", - добавил глава российского государства, отметив, что ЕАЭС входит в десятку лидеров по поставкам ячменя, кукурузы, масличных культур и замороженной рыбы.

По его словам, благодаря взаимным поставкам агропромышленные комплексы стран "пятерки" гармонично дополняют друг друга, что позволяет надежно обеспечивать продовольствием не только население государств объединения, но и поставлять его на внешние рынки. "Поскольку у нас такие возможности имеются и нарастают, конечно, мы понимаем свою ответственность и перед нашими партнерами и коллегами в других странах мира", - заметил президент РФ.