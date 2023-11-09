UPS оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал американскую компанию United Parcel Service (UPS), специализирующуюся на экспресс-доставке и логистике, на 3 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в РФ. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке №422, где было принято это решение.

"Суд признал виновной United Parcel Service, Inc. по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ ( повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации) и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - сказали в суде.

Компания UPS основана в 1907 году. Ежедневно доставляет более 24,3 млн единиц грузов 11,1 млн получателей в более чем 220 странах.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По данным ведомства, хранение персональных данных россиян локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.