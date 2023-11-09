Еще 15 банков подали заявки на участие в пилотном проекте цифрового рубля

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Банк России планирует расширить в первом квартале 2024 года перечень юридических лиц - участников пилотного проекта цифрового рубля, 15 банков уже подали заявки для участия во второй волне тестирования. Об этом сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis 2023.

"Я должна сказать, что мы планируем расширить количество участников, перечень юрлиц - участников пилота в банках и, в том числе, сотрудников ЦБ уже в первом квартале 2024 года. Но помимо этого, у нас есть вторая волна - 15 банков также подали заявки на участие во второй волне пилота. Формируется сейчас уже третья группа пилота", - сказала она.