Брянская область выделит около 1,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в 2024 году

Также 176 млн рублей потратят на приобретение автомобильного транспорта общего пользования

БРЯНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Брянской области заложили в проект бюджета на 2024 год практически 1,5 млрд рублей на работы по модернизации регионального аэропорта, об этом рассказали ТАСС в Брянской областной думе.

"На финансирование проекта "Развитие международного аэропорта "Брянск" запланирована в 2024 году сумма 1,43 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе областной думы.

Также 176 млн рублей власти потратят на приобретение автомобильного транспорта общего пользования. Всего на программу "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области" выделены более 3 млрд рублей.

"Проектом бюджета-2024 можно гордиться. Это основано на том, что несмотря на все экономические трудности, в областную казну за девять месяцев текущего года поступило доходов больше, чем было запланировано", - отметила заместитель губернатора Галина Петушкова на заседании комитета облдумы по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности.