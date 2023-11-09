Минстрой предложил масштабировать систему учета строймусора от реновации на всю страну

Эту инициативу поддержал Минпромторг

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ считает необходимым распространить систему учета строительных отходов от программы реновации жилья в Москве на всю территорию России. Эту инициативу поддержал Минпромторг, рассказал ТАСС первый заместитель главы Минстроя РФ Александр Ломакин.

"То, что мы начали делать в Москве в рамках программы реновации совместно с правительством Московской области, необходимо масштабировать на всю страну. Мы с этим предложением уже обратились, Минпромторг нас поддержал", - сказал он.

По словам Ломакина, при ежегодном объеме строительства обеспеченного всей инфраструктурой жилья в России в 120 млн кв. и при цели построить 1 млрд кв. м жилой недвижимости в стране до 2030 года "объем строительных отходов будет грандиозный".

"Невозможно оставить этот объем без внимания, обязательно его надо контролировать, регулировать и максимально направлять в переработку и последующее использование. <…> Работа скоординированная должна быть, потому что многое зависит от природоохранного законодательства. Мы с коллегами из Минпромторга эту историю отрабатываем", - сказал собеседник агентства.

Программа реновации жилья в Москве стартовала в августе 2017 года. По словам руководителя департамента строительства города Рафика Загрутдинова, за это время в столице снесли 296 ветхих пятиэтажек, всего планируется демонтировать более 5 тыс. домов. Для контроля отходов, возникающих по ходу реализации программы, в Москве была запущена система, которая с помощью спутниковой связи в реальном времени следит за перемещением мусоровозов. В Подмосковье с сентября 2021 года также действует система фото- и видеофиксации перевозок строительных отходов.

Так, по данным начальника управления по работе со стройотходами Министерства экологии и природопользования Московской области Андрея Сиятелева, в московском регионе ежегодно образуется порядка 50 млн куб. м строительных отходов, из них 35 млн куб. м завозится с территории Москвы.