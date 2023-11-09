Армения намерена в течение года получить выход к иранскому порту Чабахар

Замглавы МИД республики Мнацакан Сафарян отметил, что Ереван предполагает работать над созданием транспортных коридоров из Азии через территорию Ирана и Армении с последующим возможным выходом к побережью Черного моря и далее в европейские страны

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Армении надеется достичь в течение года договоренности об использовании иранского порта Чабахар на берегу Оманского залива для обеспечения доступа к рынку Индии, а также других азиатских стран. Об этом в интервью индийской газете The Economic Times заявил замглавы МИД республики Мнацакан Сафарян.

"Мы ведем переговоры о присоединении к порту Чабахар и надеемся, что процесс присоединения к порту и международному транспортному коридору "Север - Юг" будет скоро завершен. Есть признаки того, что этот процесс завершится в течение года", - заявил он.

Как напоминает издание, в апреле в Ереване прошли консультации представителей министерств иностранных дел Армении, Индии и Ирана, на которых обсуждались в том числе вопросы развития региональных транспортных коридоров. Как отметил Сафарян, армянская сторона продвигает программу "Перекресток мира", которая должна способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе за счет повышения связей между странами. В рамках этих проектов Ереван предполагает работать над созданием транспортных коридоров из Азии через территорию Ирана и Армении с последующим возможным выходом к побережью Черного моря и далее в европейские страны.

Сафарян также отметил, что на консультациях высокого уровня в Мумбаи, на которых обсуждались перспективы использования порта Чабахар, рассматривался также вопрос запуска прямых авиарейсов между Армений и Индией.

Порт Чабахар расположен на юго-востоке Ирана, его грузооборот составляет более 2 млн тонн. Иран развивает его в качестве главного транспортного хаба для торговых связей с Центральной Азией.

Армения на протяжении последних нескольких лет развивает сотрудничество с Индией. В сентябре 2022 года The Economic Times сообщала о том, что Нью-Дели и Ереван договорились о поставке партии индийского оружия и боеприпасов на сумму в $244,7 млн долларов, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) Pinaka.