В Москве пройдут торги на право размещения елочных базаров

С победителями подпишут договоры на пять лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Права на размещение двух нестационарных объектов (НТО) для продажи елей, сосен и лапника в Зеленограде и на северо-востоке столицы выставили на городские торги, сообщила пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.

"Предпринимателей приглашают к участию в аукционах на право размещения елочных базаров в Зеленограде и на северо-востоке столицы площадью 15 и 20 кв. м. С победителями подпишут договоры на пять лет. Они смогут ежегодно в конце декабря устанавливать нестационарные торговые объекты на специально выделенных участках для продажи елей и сосен", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Отмечается, что елочные базары разместят вблизи пешеходных маршрутов, НТО представляют собой конструкции из металлических модулей, облицованных деревянными рейками. Единое архитектурное решение применяется для всех объектов по продаже хвойных. Заявочные кампании завершатся 24 ноября и 8 декабря, аукционы пройдут 29 ноября и 13 декабря.