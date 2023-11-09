На Камчатке согласовали передачу краю причалов в Петропавловске-Камчатском

Они станут туристическим объектом, уточнил губернатор региона Владимир Солодов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатского края согласовали передачу в региональную собственность причалов "Нацрыбресурса" в порту Петропавловска-Камчатского - их превратят в туристический объект, сообщил журналистам губернатор Владимир Солодов перед открытием Дня Камчатки на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы согласовали с Росрыболовством единую позицию о передаче причалов в собственность Камчатского края. Их назначение будет соответствовать туристическому назначению бухты Петропавловска-Камчатского. <…> Благодаря твердой позиции правительства РФ мы согласовали алгоритм действий, а сам факт передачи не оспаривается никем. Мы его полностью согласовали", - сказал Солодов.

Он напомнил, что именно в этом месте происходили события обороны Петропавловска-Камчатского в 1854 году, 170-летие которых будут праздновать в следующем году. "И, конечно, задача - сделать из этой марины привлекательный туристический объект. Мы хотим, чтобы в следующем году эти причалы стали пешеходной зоной, был снят периметр транспортной безопасности", - добавил губернатор.

По его словам, в городе также будут созданы условия для продолжения и развития деятельности "Нацрыбресурсов". Для этого завершается ремонт специализированных причалов в северной части Петропавловска-Камчатского. Вся хозяйственная деятельность будет выполняться там.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.