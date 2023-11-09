9 ноября, 09:29

"Моторинвест" до конца года начнет продажи в РФ электровнедорожников M-Hero

Ограниченный выпуск внедорожников в декабре 2023 года составит около 100 машин

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Компания "Моторинвест" до конца 2023 года начнет продажи в России электрических внедорожников китайского бренда M-Hero, следует из сообщения компании.

"Моторинвест" стал официальным импортером премиального бренда электрических внедорожников M-Hero в России. <…> Новый рамный внедорожник премиум-класса M-Hero до конца 2023 года будет доступен к заказу лимитированной партией в 18 эксклюзивных официальных дилерских центрах Voyah, представленных в пространствах M-Hero", - говорится в сообщении. Ограниченный выпуск внедорожников в декабре 2023 года составит около 100 машин.

Новый внедорожник будет представлен в двух версиях: гибридной и электрической. Автомобиль в гибридном исполнении оснащен силовой установкой из трех электромоторов суммарной мощностью 816 л. с. (600 кВт). Машина разгоняется до 100 км в час за шесть секунд.

Электрический M-Hero комплектуется силовой установкой с четырьмя электродвигателями, совокупная мощность которых - 1 088 л. с. Разгон до 100 км в час электровнедорожник набирает за 4,2 секунды.

M-Hero - бренд электрических внедорожников премиум-класса, созданный в 2022 году корпорацией Dongfeng. Серийное производство M-Hero начнется в Китае в декабре 2023 года.

В настоящий момент "Моторинвест" производит электромобили отечественного бренда Evolute, а также осуществляет продажи автомобилей китайских брендов Voyah и Dongfeng. 

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