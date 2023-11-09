9 ноября, 09:29,
обновлено 9 ноября, 10:17

В России финансирование развития виноделия в 2024 году составит около 4 млрд рублей

Как отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, ведомство поддерживает продление на 2024 год действия пошлин в размере 20% на ввоз вин из недружественных стран

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Финансирование развития виноделия в РФ в 2023 году составило чуть меньше 4 млрд рублей, в 2024 году объем средств может остаться на этом же уровне. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления на Втором Российском винодельческом форуме.

"Да, сильный, хороший проект. Его основная цель - к 2030 году увеличить на 35% площади виноградников в плодоносящем возрасте. Общий объем средств до 2030 года на этот федеральный проект составляет порядка 27 млрд рублей. Поддержку получают и будут получать порядка 320 хозяйств, виноградарей и виноделов. В 2023 году финансирование составило чуть меньше 4 млрд рублей. Надеюсь, что в 2024 году объем средств, с учетом в том числе и регионального финансирования, останется на этом же уровне. То есть порядка 4 млрд рублей", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, какие задачи ставит федеральный проект стимулирования развития виноградарства и виноделия. 

Теги:
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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