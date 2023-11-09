Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Сумма штрафа составила 6 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал сервис по прослушиванию музыки Spotify на 6 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в РФ. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке №422, где было принято решение.

"Суд признал виновной Spotify AB по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации) и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей", - сказали в суде.

В июне 2023 года эта организация уже была оштрафована на 500 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

Spotify - стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. После начала СВО компания заявила о прекращении предоставления бесплатных услуг в РФ.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных россиян локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.