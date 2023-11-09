9 ноября, 09:35

Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей

Решение приняли из-за того, что автомобили не оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб, которое подключается к госинформсистеме "Эра-Глонасс"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", являющимся официальным представителем Haval на российском рынке, добровольно отзывает 55 тыс. автомобилей, реализованных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.

Транспортные средства отзываются из-за того, что затронутые автомобили не оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к госинформсистеме "Эра-Глонасс".

"На всех транспортных средствах будет выполнено плановое дооснащение УВЭОС", - также сообщается на сайте.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, подпадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении. 

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Россия
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