Кабмин разработает новые меры поддержки малых технологических компаний

Заместитель министра экономического развития Максим Колесников назвал среди дополнительных мер поддержки создание специального налогового режима для МТК и изменение законодательства о закупках для стимулирования закупок у МТК

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ намерено разработать новые меры поддержки для малых технологических компаний (МТК), сообщил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

В ноябре вступил в силу закон "О развитии технологических компаний в Российской Федерации", разработанный Минэкономразвития. Также правительство утвердило правила определения малых технологических компаний.

"Работа по поддержке МТК будет выстроена в два этапа. Во-первых, упрощаем получение существующих мер поддержки. Например, по программе льготного кредитования высокотеха компании, подпадающие под критерии МТК, не будут проходить экспертизу на инновационность. По промышленной ипотеке снизили ставку с 5% до 3%. В результате техкомпании могут быстрее тестировать гипотезы и выводить продукты на рынок. В дальнейшем планируем разработать новые меры поддержки", - сказал Колесников, слова которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития.

Среди дополнительных мер поддержки он назвал создание специального налогового режима для МТК и изменение законодательства о закупках для стимулирования закупок у МТК.

"Наши эксперты оценивают, что к концу года статус МТК смогут получить более 3 тыс. компаний", - сообщил замминистра.